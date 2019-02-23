بدء اجتماع "قوى النواب" لمناقشة اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين مصر واليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت بتاريخ 10/10/2018.
وينعقد الاجتماع بحضور سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعى.
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