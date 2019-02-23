حبس عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أمرت النيابة العامة بدمياط، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، في كمين جرى إعداده بمحيط مدينة الزرقا ضمن حملة أمنية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية والخارجين عن القانون.

ونجح ضباط مكتب مكافحة المخدرات في ضبط "و. م"، عاطل، ويبلغ من العمر 24 عاما، وبحوزته كمية من نبات "البانجو" المخدر تزن 6 كيلو جرام بعد أن كشفت التحريات عن تورطه في الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على الزبائن في نطاق المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.