بالصور.. شرم الشيخ تتزين استعدادا لانطلاق القمة "العربية – الأوربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تزينت مدينة شرم الشيخ بالأعلام المصرية وأعلام جميع الدول المشاركة في مؤتمر القمة العربية الأوربية المقرر انطلاقه غدًا الأحد، وحتى 25 فبراير الجاري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القادة والزعماء السياسيين من الدول العربية والأوربية.

قال اللواء محمود السوليا رئيس مدينة شرم الشيخ بأنه جرى الانتهاء من تخطيط الشوارع ووضع علامات إرشادية للمرور كما جرى رفع أعلام جميع الدول المشاركة في المؤتمر بكافة الشوارع والميادين الحيوية.

وأضاف رئيس المدينة أنه جري التأكد من نظافة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، كما جرى تجميل الشوارع، وأصبحت المدينة جاهزة لاستقبال ضيوفها من كافة دول العالم.

جدير بالذكر أن القمة العربية الأوربية تعقد لأول مرة بحضور 50 دولة منهم 28 دولة أوربية و22 دولة عربية لمناقشة عدد من الموضوعات السياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسلاح.