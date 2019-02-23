مقتل 89 شخصاً جراء تناول مشروبات مسممة في الهند

ذكر مسؤول كبير اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناتجة عن تناول مشروبات مسممة في ولاية آسام شمال شرق الهند ارتفع إلى 89 شخصاً، فيما مازال هناك 150 شخصاً في المستشفى.

كان معظم الضحايا من العمال بمزارع الشاي في منطقتي "جولاجات" و"جورهات"، الذين تناولوا المشروبات المسممة مساء أمس الأول الخميس. وتوفي 22 شخصاً على الأقل حتى مساء أمس .

وقال اشوتوش اجنيهوتري وزير داخلية ولاية اسام عبر الهاتف "توفي اجمالي 89 شخصا في جورهات وجولاجات، ومعظمهم من عمال مزارع الشاي من هاتين المنطقتين."

وحصيلة الوفيات مرشحة للأرتفاع ، حيث ترددت تقارير أن العديد من الضحايا في حالة خطيرة، وتم اعتقال العديد من الأشخاص الذين يقومون بتصنيع المشروبات المسممة وبيعها .

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