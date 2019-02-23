نفى الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى اليوم السبت إغلاق "قوات الاحتلال الإسرائيلي" باب الرحمة المؤدي للمسجد.
وقال صبري لموقع "فلسطين اليوم" الإليكتروني اليوم، إن الأوقاف قررت إغلاق الباب لترميم المكان.
وأدى الفلسطينيون صلاة ظهر أمس الجمعة داخل مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ أن أغلقته إسرائيل عام 2003.
وجرت مواجهات خلال الأيام الأخيرة داخل وفي محيط المسجد الأقصى، بعد احتجاجات من مصلين فلسطينيين على وضع السلطات الإسرائيلية سلاسل حديدية على باب "الرحمة".
وفي حينه اعتبرت الهيئات الإسلامية الإجراء الإسرائيلي المذكور "اعتداء سافراً على جزء أصيل من الـمسجد الأقصى"، محذرة من أي مساس أو محاولة لتغيير الوضع القائم للمسجد أو جزء من أجزائه.
كانت هذه تفاصيل خبر خطيب الأقصى ينفي إغلاق الاحتلال باب الرحمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.