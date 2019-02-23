الأمين العام للأمم المتحدة يحذر فنزويلا من استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة، السلطات الفنزويلية على عدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، بعد أن أطلقت الشرطة النار على شخصين وقتلتهما خلال محاولتهما منع اغلاق معبر حدودي مع البرازيل.

وقال جوتيريش في بيانه "الأمم المتحدة سوف تستمر بالعمل بما يتوافق مع مبادىء الإنسانية والحيادية والنزاهة والاستقلالية والعمل مع المؤسسات الفنزويلية لتقديم العون للناس الذين يحتاجون إلى المساعدة".

وقتل رجل وزوجته وجرح 15 آخرون من السكان الأصليين للبلاد في مواجهات مع جنود فنزويليين، وفق ما اوردته منظمة "كايب كايب" الحقوقية.

ووقع الاشتباك في ولاية بوليفار الجنوبية الشرقية بالقرب من الحدود مع البرازيل التي أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاقها الخميس.

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