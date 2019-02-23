شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. وزير الكهرباء أمام طاقة النواب حول قراءات العدادات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعاً اليوم السبت، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة عدد من القضايا الهامة فى قطاع الكهرباء، وفى مقدمتها قراءات العدادات الوهمية، وأثر ذلك على قيمة فواتير المشتركين، فى حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

كما ينظر الاجتماع المزمع عقده اليوم السبت ، 3 طلبات إحاطة موجهة من النواب لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مقدمتها المقدم من النائب عادل عامر بشأن إنشاء محطة توزيع كهرباء بمنطقة غرب المنيا، التابعة للمشروع القومى لأستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان.

وتشمل طلبات الإحاطة، المقدم من النائبة إلهام خميس إبراهيم بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل مبالغ فية وعدم مطابقة قراءة العدادات للإستهلاك الفعلي لكثير من المواطنين، وأخيراً استكمال الطلب المقدم من النائب رائف تمراز بشأن تهالك أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية بصان الحجر وحى طيبة وصان البحرية والوحدة المحلية بالقصير والناصرية وقرى بحر البقر، بمحافظة الشرقية.