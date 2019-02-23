البشير يعلن وقف التعديلات الدستورية.. وترك حكم السودان قريبًا

اليوم الجديد

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، في خطاب تاريخي، تركه الحكم العام المقبل، مؤكدًا أنه لن يترشح لرئاسة البلاد مرة أخرى بعد انتهاء ولايته نهاية العام الجاري.

وطالب البرلمان السوداني بوقف التعديلات الدستورية كانت ستسمح له بالترشح مرة أخرى في رئاسة البلاد.

وجاء الخطاب، بعد خروج تظاهرات في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، وأعلن البشير حالة الطوارئ في السودان وحل الحكومة.