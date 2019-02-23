البيت الأبيض دان استخدام القوة على الحدود بين فنزويلا والبرازيل

دان البيت الأبيض "استخدام القوة من قبل العسكريين الفنزويليين ضد المدنيين على الحدود بين فنزويلا والبرازيل، مشيراً إلى أن "العسكريين قتلوا اثنين من السكان المحليين وأصابوا العديد من الناس الذين حاولوا منع إغلاق الحدود لوصول المساعدات الإنسانية".

ولفت إلى أن "الرئيس الفنزويلي المؤقت، خوان غوايدو، دعا المجتمع الدولي لتقديم المساعدة الإنسانية السريعة لشعب بلاده، في حين أصدر نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمرا بإغلاق الحدود ومنع كل من يسعى لإيصال المساعدة إلى البلاد"، مشيراً إلى أنه "لن يبقى الانتهاك الصارم لحقوق الإنسان من جانب مادورو وكل من ينفذ أوامره، دون عقاب وتدعو الولايات المتحدة بحزم العسكريين الفنزويليين لتنفيذ التزاماتهم الدستورية لحماية مواطني فنزويلا. وعلى العسكريين الفنزويليين السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى بلادهم بسلام. والعالم يتابع الوضع".