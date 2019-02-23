ميقاتي اكد حرصه التعاون المتين مع الحريري

أعلن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي في بيان انه "تفاديا لتحليلات وإجتهادات في غير موقعها، يؤكد الرئيس نجيب ميقاتي حرصه على العلاقة مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعلى التعاون المتين القائم بينهما، ويشدد على أن الاولوية لديه في موضوع الانتخابات الفرعية هي مصلحة طرابلس وأهلها، ومن هذا المنطلق فهو يجري الاتصالات اللازمة مع كل الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق على قاعدة أن وحدة الصف هي اكثر من ضرورة في ظل التحديات الراهنة والداهمة، فاقتضى التوضيح".

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