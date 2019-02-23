فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا

فتحj مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا. يكر انه سمع دوي انفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم في هذه مدينة مايدوغوري الواقعة في شمال شرق نيجيريا، قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

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