السلطات الهندية: مقتل 50 شخصا بسبب خمور ملوثة في الهند

أعلنت السلطات الهندية، عن "مقتل 50 شخصا، بسبب شربهم خمور ملوثة في ولاية آسام، شمال شرقي البلاد"، مشيرةً إلى "اعتقال 5 أشخاص لهم علاقة بالحادث، في منطقتي غولاغات وجورجوان بالولاية".

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