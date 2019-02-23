سلطات إيران: نجاح اختبار صاروخي قادر وقدير خلال مناوراتها قرب مضيق هرمز

أعلنت القوات البحرية الإيرانية عن "نجاح اختبار صاروخيين من طراز كروز، هما قادر وقدير في اليوم الثاني من مناوراتها قرب مضيق هرمز"، موضحةً أن "وحدات المغاوير لسلاح البحر نفذت في اليوم الأول من مناورات "الولاية 97" عمليات برمائية جرى خلالها استخدام مختلف الأسلحة والأجهزة، بما فيها الزوارق السريعة والسفن الهجومية والبوارج الراجمة للصواريخ، صوب أهداف في السواحل الجنوبية للبلاد وتصدت قوات المغاوير للبحرية خلال المناورات لهجوم افتراضي كثيف للعدو الوهمي عبر استخدام استراتيجيات قتالية ورصد أمني وعملياتي للوحدات المتغلغلة قبل أن تحبط كل الأنشطة العملياتية والرصد للعدو الوهمي، وتمكنت بدعم و إسناد من وحدات الدفاع الساحلي من فتح نيران مدفعيتها الثقيلة والخفيفة على الأهداف المرسومة وإحباط تقدم وحدات العدو المهاجمة".

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