وزير الرياضة يشهد ختام بطولة البحر المتوسط لكرة اليد في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، ختام بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت ١٧ عام، والتي تستضيفها محافظة بورسعيد في الفترة من ١٧ إلى ٢٣ من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الرياضة، فور وصوله إلى الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في حي الضواحي، لمتابعة المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا ومونتينيجرو "الجبل الأخضر سابقا"، كما يقوم بتسليم كأس البطولة والميداليات للفرق الفائزة.

كان المنتخب المصري فشل في الوصول للمباراة النهائية بعد تعرضه للخسارة من منتخب مونتينيجرو بنتيجة "١٧- ١٨"، ليلعب ظهر اليوم أمام منتخب رومانيا علي المركز الثالث.