بومبيو يشارك في قمة كيم ويلتقي مع دوتيرتي الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ): يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة الفيتنامية هانوي يوم 26 فبراير الجاري حيث يشارك في القمة المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والاجتماعات الثنائية مع قادة فيتنام، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة. ويتوجه بومبيو في 28 فبراير إلى الفلبين للقاء الرئيس رودريجو دوتيرتي ووزير خارجيته تيودور لوكسين.

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