فرنسا تعلن أنها قتلت أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة الجزائري يحيى أبو الهمام

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية ظهر اليوم، الجمعة 22 فيفري 2019، بأنها قتلت أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل الجزائري يحيى أبو الهمام ويحيى أبو الهمام، هو نائب أمير جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تشكلت قبل سنوات قليلة .

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