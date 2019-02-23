مصرع وإصابة 3 أشخاص في انفجار بالعاصمة النيبالية

الشرطة النيباليةوكالات :
أعلنت الشرطة النيبالية اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في انفجار وقع خارج شركة اتصالات بالعاصمة كاتماندو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن الضحايا كانوا
يذكر أن هذه الشركة هي واحدة من أكبر شركتين لشبكات الهاتف المحمول في نيبال، وتواجه أيضا قضايا في المحاكم بدعوى عدم دفع الضرائب.
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