طائرة عسكرية صينية تخترق منطقة الدفاع الجوي الكوري الجنوبي

وكالات :

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي لسول دون إشعار ثلاث مرات اليوم السبت، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل عن الوزارة قولها إن الطائرة دخلت منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي لسول، المسماة "كاديز"، بالقرب من

جزيرة ليو ثم عادت مرة ثانية وثالثة بالقرب من مدينة بوهانج، وحلَّقت بين جزيرة أولوونج وجزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق الجزيرة.وذكرت هيئة الأركان الكورية المشتركة أنها المرة الأولى التي تطيرفيها طائرة عسكرية صينية فوق البحر الشرقي هذا العام، كما أنها أول مرة تطير فيها طائرة عسكرية صينية بين أولونج ودوكدو.مشيرة إلى أن القوات الجوية نشرت مقاتلات لتتبع الطائرة وأرسلت رسالة تحذير.ووفقا للوكالة، تعتزم وزارتا الدفاع والخارجية في كوريا الجنوبية تقديم احتجاج ضد الصين لدخولها المنطقة دون إشعار في وقت لاحق من اليوم.