انت الان تتابع تركيا: اعتقال 295 فردا من الجيش لـ«صلتهم بجولن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكر مكتب المدعي العام التركي، أنه أمر باعتقال 295 فردا من الجيش لاتهامهم بصلتهم برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في عام 2016، وهي الاتهامات التي ينفيها. وحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام، أوردته قناة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، فإن من بين الذين صدر بحقهم أوامر اعتقال، ثلاثة برتبة عقيد و8 برتبة رائد و10 برتبة ملازم، ويخدم نحو نصف المشتبه بهم في الجيش بينما يخدم الباقون في أفرع أخرى بالجيش من بينها البحرية والقوات الجوية.

وأضاف مكتب المدعي العام أن الشرطة أطلقت عمليات اعتقال بشكل متزامن في تمام الساعة الواحدة صباحا في إطار تحقيق بشأن إجراء مكالمات هاتفية بين موالين لجولن مشتبه بهم. فيما لم يتضح بعد كم عدد المشتبه الذين تم اعتقالهم حتى الآن. يذكر أنه تم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب