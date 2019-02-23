محلل سياسي يؤكد أن الدوحة تعاني انفصام الشخصية

أكد محلل سياسي إماراتي، أن تنظيم الحمدين في قطر يعاني إنفصام شخصية، معتبراً ذلك مثيراً للسخرية .

وقال ماجد الرئيسي، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "أن قطر تعاني انفصاماً في الشخصية، حيث يعلن مسؤولوها عن الأضرار ويخرج آخر وينفيها" .. مشيراً إلى أنها تنادي بالأخلاق وهي بؤرة البذاءات، في العلن تمارس العناد، وفي السر تبحث عن حب الخشوم .

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، قد أكد في وقت سابق وجود مشكلة جوهرية في الإستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة .

وقال قرقاش في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، أن تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، واتضح للدوحة ان لتأثير منصاتها الإعلامية حدود، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة".