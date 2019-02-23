عكاظ: الملك سلمان يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة العربية-الأوروبية

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن "ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز سيصل اليوم السبت إلى منتجع شرم الشيخ في مصر لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد"، مشيرةً إلى ان "الملك سلمان سيلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من القضايا الدولية".

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