هادي حبيش التقى مربي الدواجن في عكار

زار وفد من مربي الدواجن في محافظة عكار النائب هادي حبيش في دارته في بلدة القبيات، وضم الوفد: عضو نقابة مربي الدواجن في لبنان سعد رعد، الياس مكاري، خالد الشيخ، ايلي زريبي وعدد من المربين، وعرض الوفد للنائب حبيش معاناة المزارعين "التي باتت تهدد الاف العائلات بالفقر والتشرد نتيجة للمنافسة غير الشرعية والتي تتجلى بمزاحمة الفروج البرازيلي (المثلج)المستورد، والتركي المهرب عبر الحدود البرية، للانتاج اللبناني، ما ادى الى تدني الاسعار لحدود كارثية.

واكد حبيش وقوفه الى جانب المزارعين وايصال صوتهم الى المراجع المعنية، "لما لهذا القطاع من اهمية على المستويين الاقتصادي والمعيشي"، واعدا بـ"السير قدما حتى النهاية، والوصول الى انصاف المزارعين، ولو اقتضى الامر النزول الى الشارع".

واجرى حبيش اتصالا بكل من وزير الاقتصاد، وتم تحديد موعد معه لبحث هذه المسالة، كما وعد حبيش بانه سيجري اتصالاته مع الرؤساء والوزراء المعنيين خلال هذا الاسبوع.