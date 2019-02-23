رابطة الاساسي في الجنوب: لن نقبل بعد اليوم بأي تطاول علينا

شددت لجنة فرع الجنوب والنبطية لرابطة معلمي التعليم الأساسي على انه "لن نقبل بعد اليوم بأي تطاول علينا و على مدرستنا الرسمية و على اولادنا . كما أننا لا نقبل بمساواتنا بالآخرين، فنحن نتقدم على غيرنا في العطاء والقدرات والانتماء .كما اننا نشير إلى اننا نستقبل في مدارسنا جميع التلامذة وبمختلف قدراتهم و انتماءاتهم وحتى اولئك المرفوضين من المؤسسات الخاصة لأنهم لم يحصلوا على معدلات عالية ونقوم بدورنا اتجاههم تربية وتعليما".

وطالبت جميع المعنيين والمخلصين الوقوف إلى جانب المدرسة الرسمية ومعلميها و التصدي لحملات التطاول والمساعدة في الإفراج عن أموال الصناديق، مما تبقى من العام الماضي و كامل أموال العام الحالي.