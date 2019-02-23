فضل الله: نريد ان نبني مؤسسات ملتزمة تنفتح على بعضها البعض

أكد السيد علي فضل الله خلال رعايته الاحتفال الذي أقامته ثانوية الرحمة في كفرجوز لمناسبة ارتداء فتياتها الحجاب انه "نحن لا نبني مؤسسات كما يتحدث البعض اننا نبني مؤسسات طائفية تريد ان تعزل الناس عن بعضها البعض ، نريد ان نبني مؤسسات ملتزمة تنفتح على بعضها البعض، تمد جسور التواصل وتبني جسور التواصل مع الاخرين ، تفكر دائما بالقواسم المشتركة ، تفكر دائما كيف تجد فرصة للقاء مع الاخر ، لا تُعدم فرصة من فرص اللقاء ، الناس صنفان إما أخ لك في الدين او نظير لك في الخلق ، لهذا فتياتنا نحن نحملكن مسؤولية كبيرة ولكن نحن معكن المؤسسة الجمعية والاهل والمجتمع سيقف معكن ويريدكن ان تكن رائدات في مجتمعكن في كل المجالات ، في حفظكن لله رائدات لان الله يُحب ومن حقه علينا ان نحبه ، في العلم نريدكن رائدات ،في حفظ الوطن نريدكن رائدات ، في حفظ المسؤولية نريدكن رائدات ، نريدكن رائدات في الموقف وفي صلابة الموقف أمام الفساد وامام الانحراف".

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