- 1/2
- 2/2
أعلنت السعودية إدراج اللغة الصينية في المقررات الدراسية بجميع المراحل التعليمية فيالمملكة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، أنه "تقرر البدء في إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي بجميع المراحل التعليمية فيمدارس وجامعات المملكة".
يأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للصين، في ثالث وآخر محطات جولة آسيوية،
ويهدف القرار إلى "تعزيز التنوع الثقافي في المملكة، وفتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بوصف تعليم اللغة الصينية جسرًا يساهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية بين الشعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدرج اللغة الصينية في المناهج التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.