كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحديدة .. الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الفتح في الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إفتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة الفتح الإساسية في منطقة القطابا بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها، وذلك في إطار اهتمامها بقطاع التعليم في مختلف مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن المشروع تم تنفيذه خلال وقت قياسي لإتاحة الفرصة لـ 1800 طالب وطالبة لاستئناف تعليمهم الأساسي والثانوي .. مشيراً إلى أن المشروع تضمن تأهيل وتجهيز وتأثيث 7 فصول دراسية مع ملحقاتها، إضافة لتوفير إذاعة مدرسية ومنظومة طاقة شمسية متكاملة.

من جانبه أكد مدير عام مديرية الخوخة، محمد يحيى عبدالسلام، أن الهلال الأحمر الإماراتي نفذ العديد من المشروعات في المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية، والتي أسهمت في تطبيع الحياة وعودة الاستقرار إلى قرى ومناطق مديرية الخوخة، ومناطق محافظة الحديدة والساحل الغربي بشكل عام .

وأضاف أن مدرسة الفتح الأساسية والثانوية ستخدم عدة مناطق منها «الميناء والحيمة الساحلية والدنين والقطابا الشرقية والقطابا الغربية والكداح والقضيبة».

بدوره ثمن مدير مدرسة الفتح، محمد يحيى علي، دعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المتواصل للعملية التعليمية في مختلف مناطق مديرية الخوخة من خلال تنفيذها لمشاريع إعادة تأهيل وتأثيث العديد من المدارس، ومنها هذه المدرسة التي فتحت أبوابها أمام 42 معلماً ومعلمة لأداء عملهم وعودة جميع الطلبة في المنطقة والمناطق المجاورة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.