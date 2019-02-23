انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يقرر إبقاء 400 جندي أمريكي بسوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 08:22 صباحاً - قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإبقاء على 400 جندي في سوريا، معتبراً أن ذلك لا يعني تغييراً على ما أعلنه في ديسمبر الماضي.

وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين، مساء الجمعة، أنه قرر الإبقاء على 400 جندي في سوريا، مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض بشأنها بشمال شرقي سوريا، والقاعدة الأمريكية في "التنف" قرب الحدود مع العراق والأردن.

وسبق أن أعلن ترامب في 19 ديسمبر 2018، قراره سحب قوات بلاده من سوريا؛ بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم الدولة، لكن دون تحديد جدول زمني.

والخميس الماضي، أعلن البيت الأبيض أنه سيتم إبقاء قوة أمريكية صغيرة "لحفظ السلام"، قوامها 200 جندي تقريباً، فترة من الوقت في سوريا عقب الانسحاب منها.

ويقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس أو أبريل المقبلين.