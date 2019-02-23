انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إعلان الطوارئ.. البشير يشرع بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 08:22 صباحاً - أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم السبت، تشكيل حكومة لتصريف الأعمال، بعد ساعات قليلة من حل الحكومة الحالية وإعلان حالة الطوارئ.

جاء ذلك بموجب عدد من المراسيم الجمهورية التي أعقبت خطابه أمس، وتضمنت تكليف 6 وزراء وأمناء عامين ووكلاء وزارات، و18 والياً للولايات، جميعهم من العسكريين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن البشير شكَّل حكومة تضم مسؤولاً كبيراً من كل وزارة، لكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل.

وأفادت بأن البشير أصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء وأمناء عامين تصريف الأعمال، بجانب "إعفاء ولاة، وحل حكومات ولايات".

وكلف البشير وفق المراسيم كلاً من فضل عبد الله فضل وزيراً لشؤون الرئاسة، وحامد ممتاز وزيراً لديون الحكم الاتحادي، وأحمد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء.

وبقي عوض بن عوف وزيراً للدفاع، والدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيراً للعدل. ولم تكشف الوكالة عن بقية التشكيل الوزاري.

كما أصدر البشير مرسوماً جمهورياً يقضي بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات تصريف مهام الوزارات الأخرى.

وجاءت هذه التعديلات بعد ساعات قليلة من خطاب ألقاه البشير، أعلن فيه حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات.

كما دعا البرلمانَ إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية؛ في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي بدأت بالبلاد قبل شهرين مُطالِبة بتنحي الرئيس البشير.

وتندد هذه الاحتجاجات بالغلاء، وصاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 51 قتيلاً.