شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار مشروع الموازنة التقديرية لصندوق النظافة للعام المالي 2019 والان مع التفاصيل

ناقش مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعه ، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، جملة من الإجراءات التنفيذية لتحسين مستوى إيرادات الصندوق خلال الفترة القادمة . وأقر الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام محمد السعيدي ومدراء صندوق النظافة والتحسين والمالية والموارد المالية والصناعة والتجارة والأشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2019م بعد أن تم مناقشته باستفاضة. كما دعا الاجتماع إلى تحديد الآليات والمعدات الغير صالحة وإعلان المزاد بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص . وثمن الاجتماع الدور الكبير الذي يقوم به العاملين في صندوق النظافة والتحسين من خلال عكس الصورة الحضارية والجمالية لمدينة سيئون وبقية مناطق الوادي الوادي والصحراء.

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