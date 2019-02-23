شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال" يقدم مساعدات غذائية جديدة لأهالي زغفة بحضرموت والان مع التفاصيل

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات غذائية على أهالي منطقة زغفة بمديرية الشحر في محافظة حضرموت تزامنا مع زيارة وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب من الإمارات والسعودية ومصر والمغرب برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس الاتحاد، لمنطقة زغفة ضمن جولة تفقدية في مختلف مناطق ساحل حضرموت.

ووزع فريق الهيئة 350 سلة غذائية مستهدفا 1750 فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة، كما تم توزيع 200 حقيبة مدرسية على طلاب وطالبات مدرسة زغفة للتعليم الأساسي في الشحر.

وتجول الوفد في منطقة زغفة بمديرية الشحر، قبل أن يزور مدرسة زغفة للتعليم الاساسي، حيث اطلع على تجهيزات إعادة تأهيل المدرسة، التي تكفلت الهيئة بدعمها وتجهيزها.

ورحب مدير مدرسة زغفة، بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والوفد الزائر، مثمنا عاليا الدور والإسهامات الكبيرة واللافتة لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية، الهلال الأحمر الإماراتي، في دعم محافظة حضرموت، وعلى وجه التحديد أهالي الشحر، وتنفيذ العديد من البرامج الاقتصادية والإنسانية، التي شملت مجالات التعليم والصحة والكهرباء والطرق، في العديد من المحافظات، ومنها حضرموت.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 بلغ 3400 سلة غذائية استهدفت 17 ألف فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.