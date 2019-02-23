سماع دوي انفجارات شمال شرق نيجيريا قبل بدء الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد شهود عيان، السبت، أنهم سمعوا دوي انفجارات في "مايدوجوري" عاصمة ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا قبل ساعتين من موعد بدء الانتخابات.

من جانبهم، قال سكان إن أشخاصا مجهولين هاجموا بلدة بشمال شرقي نيجيريا، وأجبروا أهلها على الفرار قبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أبوابها.



وقال إبراهيم جوبي أحد سكان قرية "جيدام" الواقعة شمال شرقي البلاد: "لقد هربنا مع زوجاتنا وأولادنا ومئات آخرين.. إننا الآن نجري ونختبئ في الأدغال".

كان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قرر، السبت الماضي، تأجيل انتخابات الرئاسة، التي كان من المقرر إجراؤها في نيجيريا 16 فبراير/شباط، إلى 23 فبراير/شباط.



ويواجه الرئيس محمد بخاري منافسة شديدة من مرشح المعارضة أتيكو أبوبكر نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال.