الان تتابع الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثي في البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

تصدت قوات الجيش اليمني لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الملاجم، شمال شرقي محافظة البيضاء.

وأكدت مصادر يمنية، أن الجيش الوطني اليمني في محور بيحان، صد هجوماً عنيفاً شنته الميليشيا، على مواقعه في جبهة الملاجم.

وتحاول الميليشيا الانقلابية منذ أسبوعين استعادة السيطرة على مواقع فقدتها في وقت سابق، إلا أن الجيش اليمني يحبط مسعاها باستمرار ويكبدها خسائر فادحة.