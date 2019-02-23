الان تتابع زعيم داعش شوهد في باغوز شرق سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

أفادت مصادر أمنية أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي شوهد قبل أيام في المعقل الأخير للتنظيم الإرهابي في قرية “باغوز” شرق سوريا.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، نقلاً عن المصادر، فضلت عدم الكشف عن أسمائها، قولها: إن البغدادي الذي أصيب في غارة جوية على الأراضي السورية يتنقل دائماً برفقة شخصين.

يذكر أن وسائل إعلامية أفادت الشهر الماضي، بأن البغدادي محاصر في قرية باغوز بمنطقة هجين من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، للهجوم الأخير للقضاء على التنظيم المحاصر في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع شرقي سوريا.

واستأنفت القوات عمليات إجلاء المحاصرين داخل الجيب الأخير للتنظيم، في خطوة تحدد استكمالها ساعة الصفر لحسم المعركة سواء عبر استسلام الإرهابيين، أو إطلاق الهجوم الأخير ضدهم.