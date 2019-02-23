هتلر يثير أزمة بين ألمانيا والفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دعا وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين ألمانيا أمس، إلى إرسال سفيرها إليه، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الوزير بشأن مقارنة المحرقة النازية التي ارتكبها هتلر بحق اليهود وحملة الإجراءات الصارمة التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ضد المخدرات غير الشرعية.
وأكد وزير الخارجية لوكسين أن وزارة الخارجية الألمانية كانت استدعت السفير الفلبيني لدى ألمانيا احتجاجا على تصريحات الوزير التي أدلى بها لشبكة ايه ار دي.
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