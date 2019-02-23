أعلنت الأمم المتحدة، أنّ "تسعة مدنيين قتلوا و13 على الأقل جرحوا في هجمات هذا الأسبوع في محافظتي الحديدة ولحج في اليمن"، الّذي يشهد نزاعًا مدمّرًا.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: مقتل 9 مدنيين وإصابة 13 آخرين بهجمات هذا الأسبوع في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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