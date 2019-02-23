سفير فلسطين بالقاهرة: عباس يصل شرم الشيخ السبت لحضور القمة العربية الأوروبية

أعلن سفير فلسطين لدى القاهرة، دياب اللوح أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل ، السبت، الى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في القمة العربية الأوروبية المرتقبة الأحد"، مشيراً إلى أن "عباس سيصل شرم الشيخ السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة المرتقبة".

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