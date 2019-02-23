بومبيو ناقش مع نظيره التشيكي قضايا الأمن والطاقة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التقى بوزير الخارجية التشيكي توماش بيترشيشيك، أكدا الطرفان خلال اللقاء على أهمية وقوة العلاقات الثنائية والتعاون بين الولايات المتحدة والجمهورية التشيكية في العالم".

وأضافت الخارجية، الوزيران ناقشا أيضا ضرورة اعتبار أمن الطاقة والأمن الإلكتروني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي". ولفتت إلى ان "الطرفين ناقشا أيضا مشاكل الأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية".