مصادر الحريري للجمهورية: العلاقة مع جنبلاط عادت الى طبيعتها

اشارت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لصحيفة "الجمهورية" الى أن "هناك أجواء ايجابية، لا بل ودية، سادت اللقاء بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط حيث تمّ استعراض كل النقاط العالقة، خصوصاً تلك التي تضع الحريري في قفص الاتهام، ثم تمّ توضيح هذه الالتباسات".

وإعتبرت المصادر أن "ما حصل خلال الفترة الماضية كان مجرد غيمة صيف عابرة، وقد تمّ تجاوزها"، مشيرة إلى أنّ العلاقة "استعادت إيجابيتها وعادت إلى طبيعتها التحالفية".