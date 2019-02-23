أوساط قريبة من الحريري للجمهورية: الحكومة ستمضي وفق خريطة الطريق

أكدت اوساط قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري لصحيفة "الجمهورية" أن "الحكومة ستمضي وفق خريطة الطريق، التي رسمها بيانها الوزاري، لمقاربة مختلف الملفات الحيوية التي ينتظرها المواطن اللبناني".

وكشفت المصادر عن توجّه جدّي لعمل حكومي كثيف خلال المرحلة المقبلة، يتواكب مع إعداد سريع لموازنة العام 2019، ومع التحضيرات التي يجري استكمالها لملاقاة تقديمات مؤتمر سيدر في فترة زمنية قريبة.