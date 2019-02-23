مجلس الأمن يطالب بانسحاب فوري لمسلحي الحوثي من موانئ اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، المسلحين من ميليشيا الحوثي للتطبيق الفوري لاتفاق ينص على سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية.

وفي إعلان صدر بالإجماع، حسب "سكاي نيوز عربية"، رحب أعضاء المجلس الـ15 بالاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة مؤخرا بين المتمردين الحوثيين والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية.

ودعا المجلس إلى "التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق والتي تشمل سحب المقاتلين من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قد ذكر أن أول انسحاب للقوات من مدينة الحديدة يمكن أن يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء، الا أن أي تحرك لم يحدث على الأرض.

وعقد الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، لقاءً مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك تناولا فيه الأزمة اليمنية.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل له في السويد في 17 فبراير، على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ وبعيدا عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الانسانية في اليمن.