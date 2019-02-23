"الأنفاق": نجاح اختبارات التشغيل التجريبي للقطارات بالخط الثالث للمترو

كتب: توفيق شعبان



قال المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة حريصة على عدم افتتاح المحطات الجديدة "هارون، هليوبوليس، ألف مسكن، نادي الشمس"، بالخط الثالث للمترو قبل التأكد من إجراءات السلامة، مشيراً إلى أن اختبارات التشغيل التجريبى للمشروع تمت بنجاح، وأن الهيئة تواصل حالياً

الاختبارات لأنظمة الإشارات والأعمال الكهروميكانيكية وتشغيل القطارات بدون ركاب، إلى جانب برنامج مكثف للاختبارات يجري تنفيذه حالياً، للتأكد من السلامة والأمان التام قبل نقل الركاب.

وأكد "توفيق" لـ"الوطن"، أن مشروع...