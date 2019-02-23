الأخبار: معلومات عن السعي لتعيين مستشار باسيل سفيرا من خارج الملاك

كشفت صحيفة "الأخبار" أنه يتمّ التداول في وزارة الخارجية والمغتربين بمعلومات تفيد باحتمال تعيين مستشار الوزير جبران باسيل للشؤون الإعلامية، أنطوان قسطنطين سفيراً من خارج الملاك، فور شغور أول مركز دبلوماسي.

ومن المتوقع أن يكون قسطنطين خلفاً للسفير اللبناني لدى البرازيل يوسف صياح، الذي سيُحال على التقاعد في بداية الـ2020.

ويُذكر أنّ قسطنطين كان مُرشّح باسيل إلى تولّي رئاسة البعثة لدى الفاتيكان، قبل أن يؤول المنصب إلى النائب السابق فريد الياس الخازن، بطلبٍ من الرئيس ميشال عون.