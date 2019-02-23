الأخبار:الجراح يسعى لتوقيع عقود شراء خدمات لتسعة موظفين لوزارة الاعلام

علمت "الأخبار" أن وزير الإعلام جمال الجراح يُحاول الالتفاف على البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري ومخالفته. فبعد أن التزمت الحكومة في بيانها بوقف التوظيف على أنواعه عام 2019، يسعى الجراح إلى توقيع عقود شراء خدمات لتسعة موظفين للوزارة.

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