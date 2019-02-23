مجلس الأمن يطالب بانسحاب فوري لمسلحي الحوثي من موانئ اليمن

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دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة المسلحين من ميليشيا الحوثي للتطبيق الفوري لاتفاق ينص على سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية.
وفي إعلان صدر بالإجماع رحب أعضاء المجلس الـ15 بالاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة مؤخرا بين المتمردين الحوثيين والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية.
ودعا المجلس إلى "التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق والتي تشمل سحب المقاتلين من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث قد ذكر أن أول انسحاب للقوات من مدينة الحديدة يمكن أن
والخميس عقد الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش لقاءً مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في نيويورك تناولا فيه الأزمة اليمنية.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل له في السويد في 17 فبراير، على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ وبعيدا عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن.
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