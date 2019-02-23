القبض على 3 سعوديين في حالة سكر بجدة

السعودية - ليندا سليم
ألقت سلطات الأمن في جدة بالسعودية القبض على 3 مواطنين سعوديين، وهم في حالة غير طبيعية لتعاطيهم الخمر، كما تم العثور على 45 مفتاحًا لأنواع سيارات ومنازل مجهولة المصدر.
وفقا للمعلومات التي وردت اشتبهت دوريات الأمن بمحافظة جدة بسيارة متوقفة بداخلها 3 مواطنين في حالة غير طبيعية، وبعد استيقافهم اتضح أن جميعهم تنبعث منهم رائحة الخمر وبعد تفتيش المركبة
وتم التحفظ عليهم وإعداد محضر بالواقعة، وإحالتهم لشرطة النزهة لإكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحري عن صحيفتهم الجنائية.
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