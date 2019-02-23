كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يرشح كيلي كرافت سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيرشح كيلى كرافت، السفيرة الأمريكية الحالية فى كندا، سفيرة للولايات المتحدة فى الأمم المتحدة.
وقال ترامب فى تغريدة، إن "كيلى تؤدى مهمة رائعة فى تمثيل بلدنا ولا يساورنى شك فى أن بلادنا، تحت قيادتها، سيتم تمثيلها على أعلى مستوى".
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