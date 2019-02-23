شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: السعودية دولة الوفاء.. وقطر ستفشل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، فشل إستراتيجية الدوحة في التعامل مع أزمتها مع دول المقاطعة (الإمارات، السعودية، البحرين، ومصر). وقال قرقاش في تغريدات عبر حسابه على «تويتر» مساء (الخميس)، إن قطر وبعد فشل اعتمادها على المنصات الإعلامية، ستنتقل إلى مرحلة ثانية، إلا أنها ستفشل أيضاً.

وأضاف أن هناك مشكلة جوهرية في الإستراتيجية القطرية للخروج من الأزمة، تبني الملف اليتيم في المحافل الدولية لم يكن ناجحا، واتضح للدوحة أن لتأثير منصاتها الإعلامية حدوداً، أما المرحلة الحالية المتمثلة في تبني الملف القانوني والحقوقي فستفشل كما فشلت الجهود السابقة. وتابع قرقاش: من الواضح أن الجهود القطرية الأخيرة للتواصل والاعتذار للرياض باءت بالفشل. وأكد أن السعودية دولة الالتزام والوفاء، ولم تعهد الغدر بالأصدقاء والحلفاء، معتبرا أن هذا الجانب للأسف لا يرد في قاموس الدوحة.

وحول جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال: المتابع لزيارات الأمير محمد بن سلمان لباكستان والهند لا يغيب عن ناظره ثقل السعودية وحجم دورها، مضيفاً: لا شك أن الدوحة تدرك ذلك، وهي تراقب أبعاد هذه الزيارات، وتعلم أن مواطنيها يلومونها على سياسة أقصتها من جذورها ومحيطها.