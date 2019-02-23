شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الخولى: لقاء مرتقب مع رئيس الحكومة ووزير الشباب للم الشمل بين جماهير الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب، إن هناك خطوات وإجراءات عملية سيتم اتخاذها خلال الأسبوع المقبل بشأن مبادرة لم الشمل بين جماهير النادى الأهلى والزمالك، والأندية المصرية، كاشفا عن عقد اجتماع ولقاء مرتقب مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب خلال الأيام المقبلة لاتخاذ خطوات لنزع فتيل الأزمة.

وأضاف الخولى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن التحرك أصبح ضروريا فى هذه الفترة للم الشمل وإنهاء الصراع الدائر بين الجماهير، خاصة فى ظل وجود محاولات من مصدر الفتنة لإثارة الفتنة ووجود مشاحنات وتناحر بين جماهير الأندية المصرية.

يذكر أن النائب صلاح حسب الله وإيهاب الخولى أعلنا الأيام الماضية عن التنسيق مع وزير الشباب والرياضة لإطلاق مبادرة للم الشمل بين جماهير الأندية المصرية.