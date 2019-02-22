انت الان تتابع تفاصيل خبر بوتين يزور قطر قريباً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 09:48 مساءً - كشف السفير الروسي في قطر، نور محمد خولوف، اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة يجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدوحة بدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أكد خولوف أن هذه الزيارة (لم يحدد موعدها) تستوجب تحضيرات مسبقة، ويجري حالياً تنسيق عالٍ بين البلدين بهذا الشأن.

وتحدث السفير الروسي لدى الدوحة عن العلاقات الروسية القطرية ومحاور الخلاف بشأن الأزمة السورية، وفرص حصول قطر على منظومة إس-400 الروسية، وكذلك موقف موسكو من الأزمة الخليجية، والمنافسة بين روسيا وقطر في أسواق الغاز العالمية والتعاون بين البلدين في تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وتتمتع موسكو والدوحة بعلاقات عسكرية وأمنية وثقافية ورياضية قوية، ووقع الطرفان خلال السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقيات المشتركة التي ساهمت في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وفي مارس الماضي، زار أمير قطر موسكو بناء على دعوة من بوتين، وبحث الزعيمان حينها الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصاً الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، إلى جانب التعاون الاقتصادي والعسكري والثقافي، إذ خُـصّص العام الماضي ليكون عاماً للتبادل الثقافي الروسي القطري.

وفي مطلع العام الماضي، شارك نائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية في احتفالات روسيا بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش الأحمر التي تصادف عيد الجيش الروسي. كما التقى العطية بالرئيس الروسي.

وكانت قطر وروسيا وقعتا في أكتوبر العام 2017 اتفاقية للتعاون العسكري التقني، ومذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع القطرية وشركة "روسو بورن إكسبورت" الروسية في المجال نفسه.