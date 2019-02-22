شكرا لقرائتكم خبر عن «عون»: الآمال كبيرة لتحسين الاقتصاد اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

أكّد رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون، أن الآمال كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان لا سيما بعد البدء في التنقيب عن النفط والغاز.

وقال، خلال لقائه، بعد اليوم الجمعة السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، أن الآمال كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي لا سيما بعد المباشرة في التنقيب عن النفط والغاز، ووضع خطة نهوض اقتصادية تعزز قطاعات الإنتاج وتحديث البنى التحتية التي دعمها مؤتمر "سيدر".